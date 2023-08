Maestro - nosowa afera. Dzieci Leonarda Bernsteina bronią charakteryzacji Bradleya Coopera

Fot. Netflix

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z netfliksowego filmu Maestro. Wywołały jednak falę krytyki. Chodzi o charakteryzację Bradleya Coopera, który w produkcji ma wcielić się w legendarnego kompozytora i dyrygenta, Leonarda Bernsteina. A dokładnie o protezę nosa, która miałaby go upodobnić do artysty. Zdaniem niektórych widzów ten makijaż miałby przedstawiać stereotypowy i obraźliwy obraz żyda. Dzieci Leonarda Bernsteina stanęły jednak w obronie aktora. Zobaczcie sami.

Dzieci Leonarda Bernsteina bronią charakteryzacji Bradleya Coopera

Jamie, Alexander i Nina Bernstein napisali post na platformie X:

Bradley Cooper zadbał o to, byśmy byli zaangażowani w każdy etap tej niesamowitej podróży, jaką było kręcenie filmu o naszym ojcu. Byliśmy głęboko wzruszeni, widząc jego zaangażowanie w ten projekt, miłość do muzyki taty, a także radość, jaką wniósł w swoje poszukiwania. Jest nam przykro, widząc ludzi błędnie interpretujących jego starania. Tak się składa, że Leonard Bernstein naprawdę miał piękny, duży nos. Bradley Cooper postanowił użyć makijażu, by bardziej się do niego upodobnić, i nie mamy z tym żadnego problemu.

Jamie, Alexander i Nina Bernstein dodali, że ich zdaniem ich ojciec nie miałby nic przeciwko temu, że aktor użył protetyki, by się do niego upodobnić. Nie mogą się doczekać, by zobaczyć film.

