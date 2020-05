Mafia: Edycja Ostateczna z czasową wyłącznością dla platformy Steam

2K Games

Twórcy gry Mafia: Edycja Ostateczna, będącej częścią pakietu Mafia Trilogy poinformowali, że remake tytułu z 2002 roku w wydaniu na PC zadebiutuje z czasową wyłącznością dla platformy Steam. Gra na PC, podobnie jak na PS4 i Xbox One ukaże się zgodnie z planem - 28 sierpnia.

Jeśli chodzi o wydanie gry na Epic Game Store to na ten moment brak jest jakichkolwiek informacji. Wiadomo jedynie tyle, że premiera tytułu na tej platformie planowana jest "w późniejszym terminie".

Mafia: Edycja Ostateczna opowiada historię Tommy'ego Angelo, ciężko pracującego taksówkarza, który ledwo wiąże koniec z końcem w amerykańskim mieście Lost Heaven w latach 30. XX wieku. Pewnej pamiętnej nocy Tommy zostaje przypadkowo zaangażowany w sprawy włoskiej mafii, co otwiera przed nim świat bogactw zbyt dużych, by można je było zignorować. Po tym zdarzeniu zostaje wciągnięty do brutalnego świata zorganizowanej przestępczości i zaczyna wykonywać zlecenia dla organizacji dona Salieri walczącej z bezwzględną rodziną przestępczą Morello. Jako Tommy wypracujesz swoją pozycję w zdradliwym półświatku Lost Heaven, gdzie nie wszystko jest takie, jakim się wydaje – nawet twoi przyjaciele i wrogowie mogą nie być tymi, za kogo ich uważasz.