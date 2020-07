Mafia: Edycja Ostateczna zaprezentowana! Gameplay wygląda świetnie

2K Games

Po kilku teaserach doczekaliśmy się pełnej prezentacji rozgrywki z gry Mafia: Edycja Ostateczna. Do sieci trafił niemal 15-minutowy gameplay, który początkowo przeplata sceny z oryginału i odświeżonej wersji, przedstawiając m.in. eksplorację miasta za kierownicą samochodu i motocykla, a także strzelaniny. Później widzimy zaś jedną z odbywających się po zmroku misji. To właśnie w tych fragmentach doskonale widać, jak wielkie zmiany wprowadza remake.

Mafia: Edycja Ostateczna to kompletny, stworzony od podstaw remake gry z 2002 roku. Twórcy zapewniają, że będzie to gra wierna oryginałowi sprzed lat i fani mogą liczyć na tę samą historię i bohaterów. Nowa, współczesna oprawa może sprawić zaś, że tytułem tym zainteresują się też młodsi gracze, którzy nie mieli do czynienia z tym kultowym już klasykiem.

Premiera gry 25 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja ta będzie dostępna w sprzedaży osobno oraz jako część pakietu Mafia Trilogy.