Mała Syrenka - będzie nowa piosenka Ariel. Szczegóły ujawnia reżyser

fot. Disney

Oryginalna Mała syrenka Disneya słynie z piosenek takich jak Na morza dnie, Całuj ją , Naprawdę chcę, które uważane są za jedne z najbardziej kultowych w historii studia, co oznacza, że stworzenie piosenek do Małej Syrenki (2023), które zdobędą podobną popularność jak wcześniejsze, jest wyzwaniem i wiąże się z presją związaną z wysokimi oczekiwaniami fanów produkcji. Zadanie to spadło na Alana Menkena, jednego z kompozytorów piosenek do oryginalnej wersji Małej Syrenki, a także na Lina- Manuela Mirandę, znanego m.in. ze stworzenia musicalu Hamilton. Celem jest dostarczenie świeżych brzmień, które uzupełnią podróż syreny Ariel.

Mała Syrenka – o czym jest piosenka For The First Time?

Jedną z nowych piosenek jest For The First Time wykonywany przez filmową Ariel (Halle Bailey). Jak ujawnia Rob Marshall, reżyser Małej Syrenki (2023): Opowiada o jej przeżyciach, gdy ląduje na lądzie. Piosenka ma na celu uchwycenie wszystkich emocji zmieniającej płetwy na buty Ariel , aby ukazać świeżość wydarzenia, realizację marzenia syrenki, ale też zniechęcenia z tym związanego.

Reżyser wspomina, że od samego początku było jasne, że Bailey jest idealną kandydatką dla ucieleśnienia tej wersji Ariel :„W Halle była niewinność i czystość, ale i ogień” – mówi.

„{…} i oczywiście ten wspaniały głos”.

Premiera Małej Syrenki już 26 maja 2023 roku w kinach.