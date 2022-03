Mali Agenci powracają! Netflix sfinalizował umowę. Zupełnie nowi bohaterzy

Fot. Materiały prasowe

Netflix sfinalizował umowę ze Skydance na produkcję nowych Małych Agentów. To znana franczyza, która pokazywała przygody młodych Ingrid i Gregorio Cortez w świecie szpiegostwa. W umowę są także zaangażowani Spyglass Media, LLC i filmowiec Robert Rodriguez (Będziemy bohaterami, Alita: Battle Angel), który stworzył i wyreżyserował wszystkie poprzednie części z serii.

Nowy film we franczyzie przedstawi zupełnie nową rodzinę szpiegów. Produkcja będzie napisana i wyreżyserowana, jak poprzednie części, przez wspomnianego Roberta Rodrigueza. David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger zajmą się produkcją dla Skydance. Oprócz nich zaangażowani w produkcję są także Elizabeth Avellan i Racer Max. Gary Barber i Peter Oillataguerre będą producentami wykonawczymi dla Spyglass, które jest właścicielem franczyzy Małych Agentów.

Pierwszym filmem we franczyzie byli Mali Agenci z 2001 roku. Następnie były Mali agenci 2: Wyspa Marzeń, Mali Agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd i Spy Kids 4: All the Time in the World.

