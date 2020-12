Mamy to. Kolejna oryginalna produkcja Player.pl

foto. Player.pl

Player ogłosił właśnie rozpoczęcie zdjęć do swojej nowej oryginalnej produkcji zatytułowanej Mamy to. Bohaterami serialu są dwie pary. Odrobinę spanikowani i zagubieni Ada (Katarzyna Kołeczek) i Szymon (Szymon Myslakowski), którzy powitali właśnie na świecie pierwsze dziecko. Drugim rodzicielskim teamem są ich sąsiedzi - zaprawieni w bojach Ewa (Laura Breszka) i Szymon (Szymon Roszak) – niedawno urodziła się im druga córka. Całą czwórkę połączy niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie jakim jest posiadanie potomstwa.

Reżyser produkcji to Piotr Kumik. Za kamerą stanie Paweł Dyllus. Autorkami pomysłu są aktorki Katarzyna Kołeczek i Laura Breszka, a za scenariusz odpowiadają Łukasz Sychowicz (scenarzysta prowadzący), Jakub „Muflon” Rużyłło oraz Paweł Nowak.

Mamy to to kolejna po Chyłka, Szadź i Żywiołach Saszy produkcja Player Original, tyle że tym razem nie jest to kryminał. Premiera zaplanowana jest na wiosnę 2021.