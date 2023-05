Marathon nową grą twórców Halo i Destiny. To sieciowy FPS w klimatach science-fiction

fot. Bungie

Na PlayStation Showcase 2023 pokazano nie tylko teaser kolejnego dodatku do Destiny 2, ale też ujawniono zupełnie nowy projekt studia Bungie - Marathon. Choć jej tytuł nawiązuje do serii zapoczątkowanej w 1994 roku, to nie będzie to kontynuacja, a nowa, współczesna produkcja, którą z wcześniejszymi grami łączyć będzie jedynie wspólne uniwersum.

Marathon to sieciowa gra PVP opisywana jako "extraction shooter". Jej akcję osadzono na planecie Tau Ceti IV, a gracze wcielą się w "biegaczy", cybernetycznych najemników, którzy zostali stworzeni po to, by przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących w tym tajemniczym miejscu. Zabawa możliwa będzie solo lub w trzyosobowych grupach i skupi się na poszukiwaniu cennych łupów, a także nowej broni i wyposażenia.

Marathon to dla Bungie początek niezwykłej przygody inspirowanej legendarną historią naszego studia, a jednocześnie śmiało wybiegającą w przyszłość - mówi dyrektor naczelny gry Marathon Scott Taylor. Wykorzystujemy całe nasze doświadczenie, które zdobywaliśmy przez ponad 30 lat budowania niezwykłych światów i rozgrywek PvP i tworzymy z nich grę, która wyglądem, brzmieniem i rozgrywką nie przypomina niczego, nad czym pracowaliśmy wcześniej.