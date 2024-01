Marek Sierocki. Wiemy, kto go zastąpi w "Teleexpressie"

foto. zrzut z ekranu

Od tygodnia TVP przechodzi gruntowną przebudowę w segmencie informacyjnym. Z ramówki chwilowo zniknął program "Teleexpress", a "Wiadomości" zostały zastąpione przez nowy serwis informacyjny "19:30". Ze stacją w trybie natychmiastowym rozstały się jej największe gwiazdy - Danuta Holecka, Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek i wielu innych. Umowy z nimi zostały po prostu rozwiązane. Podobny los miał spotkać również dziennikarza muzycznego Marek Sierockiego. Ta decyzja akurat podzieliła środowisko dziennikarskie. Jedni twierdzą, że to dobrze. Inni mówią o zbyt daleko posuniętych czystkach, wszak Sierocki od lat 80. prezentował kącik muzyczny w "Teleexpressie". Żadna władza go nie ruszyła.

Najwidoczniej nowe władze TVP postanowiły wprowadzić pewną korektę w swoich działaniach i zdecydowały, że Marek Sierocki pozostanie jednak w telewizji, ale nie będzie już współpracował przy "Teleexpressie". Wyznał to sam dziennikarz w rozmowie z tabloidem Fakt:

Zadzwonił do mnie dyrektor generalny Tomasz Sygut i nadal będę pracował w telewizji, w programie o nowej formule.

Udało nam się dowiedzieć, kto zastąpi Sierockiego w segmentach muzycznych w nowym "Teleexpressie". Będzie to dziennikarz muzyczny, prezenter i producent kreatywny w stacji 4FUN.TV - Mateusz Jędraś. Wcześniej pracował jako reporter programu "Co słychać?" i reżyser programu "EuroPOLKI Studentki" w stacji TVN Style. W przeszłości był także związany z takimi telewizjami jak Nowa TV, Eska TV i TVN24. Przez ponad 10 lat pracował w stacjach radiowych, występując na antenach Radia Eska, Eski Rock, Czwórki Polskiego Radia i Radia Plus. Zaczynał w Akademickim Radiu Index w Zielonej Górze. Obecnie prowadzi również autorski podcast "Dobry Przelot" dostępny na platformach YouTube i Spotify.

Jędrasia będziemy mogli usłyszeć już w czwartkowym wydaniu, które po 8 latach przerwy poprowadzi ponownie Maciej Orłoś.