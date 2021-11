Powstaje serial o Marii Antoninie. Polski aktor w obsadzie

foto. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, we Francji trwają zdjęcia do ośmioodcinkowego miniserialu dla CANAL+. Będzie to ich oryginalna produkcja zatytułowana Marie Antoinette. Serial ma opisywać losy Marii Antoniny, która miała zaledwie 14 lat, kiedy wyjechała z Austrii, by poślubić następcę tronu francuskiego Ludwika Augusta. W dość krótkim czasie musiała dorosnąć i nauczyć się w jaki sposób poruszać się w arystokratycznym towarzystwie francuskiego dworu. By zdobyć respekt dworzan, musiała powściągnąć swój naturalny temperament i upartość. Wszystko po to, by zapewnić kontynuację rodu Burbonów. Szybko stała się ikoną mody oraz zmieniła odbiór Wersalu w oczach społeczeństwa. Do dziś jest uznawana za jedną z prekursorek feminizmu i niezależności. Była także bezwzględna dla swoich wrogów, którzy starali się zagrozić jej pozycji na dworze tworząc różnego rodzaju plotki na jej temat.

W tytułowej roli zobaczymy aktorkę Emilia Schüle. Pewnie nie zainteresowalibyśmy się ową produkcja gdyby nie fakt że w międzynarodowej obsadzie znalazł się polski aktor Philippe Tlokinski, który zagra słynnego francuskiego dramaturga Pierre’a Beaumarchais, podejrzanego o działalność szpiegowską.

Serial reżyserują Pete Travis (Pola krwi) i Geoffrey Enthoven (Children of Love). Za scenariusz odpowiada Deborah Davis współautorka nominowanej do Oscara Faworyty. Zdjęcia będą realizowane w Paryżu.