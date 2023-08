Mark Margolis nie żyje. Zapamiętamy go z kultowej roli w Breaking Bad

fot. materiały prasowe

Mark Margolis zmarł w wieku 83 lat w szpitali w Nowym Jorku po krótkiej chorobie. Jego śmierć potwierdził syn aktora, Morgan Margolis.

Mark Margolis - kariera

Na zawsze zapamiętamy go z najbardziej rozpoznawalnej roli postaci znanej jako Hector "Tio" Salamanca z seriali Breaking Bad oraz Zadzwoń do Saula. Był za tę rolę nominowany do nagrody Emmy.

Co ciekawe, jego kariera zaczęła się w latach 60. od teatru. Występował w wielu sztukach na Broadwayu. Choć potem dopiero zaczął grywać w telewizji i w filmach, jego miłością na zawsze pozostał teatr.

Na małym ekranie oglądaliśmy go w takich serialach jak The Equalizer, Więzienie Oz, Kings, American Horror Story: Asylum, Crossing Jordan, Californication, Impersonalni, Romans, Gotham, Your Honor czy Mildred Pierce.

Na dużym ekranie jego najsłynniejszą rolą był Alberto z kultowego filmu gangsterskiego Człowiek z blizną. Poza tym oglądaliśmy go w takich filmach jak Afera Thomasa Crowna, Noe: Wybrany przez Boga, Czarny łabędź, Gdzie jesteś, Amando, Zapaśnik, Twardziele, Valley of Bones, Pi, Baja, Ace Ventura: Psi detektyw czy Moje wielkie greckie wesele 2.