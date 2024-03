Martin Scorsese uniknie rozprawy sądowej. Reżyser zawarł ugodę ze scenarzystą, który oskarżył go o wzięcie 500 tys. dolarów

zrzut ekranu

Simon Afram to scenarzysta Operation: Fortitude, który napisał historię o wysiłkach aliantów mających na celu oszukanie armii niemieckiej co do miejsca inwazji na Normandię. Afram wraz z producentem, Edwardem Kahlem, zatrudnili Martina Scorsese w styczniu 2022 jako producenta wykonawczego. Mieli nadzieję, że pomoże im to przyciągnąć znanych aktorów do obsady i uznanego reżysera. Liczyli, że uda im się rozpocząć produkcję filmu w Europie jeszcze w tym samym roku. Rzeczywistość okazała się inna i Scorsese nie pomógł wybić się projektowi. Filmowiec zainkasował 500 tysięcy dolarów, a niedługo później został oskarżony przez Aframa o wzięcie pieniędzy i nieudzieleniu żadnej pomocy przy tworzeniu filmu.

Martin Scorsese zawarł ugodę ze scenarzystą Operation: Fortitude

Scenarzysta postanowił pozwać Scorsesego, argumentując, że reżyser nic nie robił, aby pomóc im w produkcji filmu po odebraniu swojej gaży. Między nimi nie doszło nawet do spotkania, a liczne próby kontaktu ze Scorsese kończyły się na krótkiej wymianie zdań z jego pracownikami, którzy twierdzili, że jest on zbyt zajęty innymi sprawami.

Afram i Kahl doszli do wniosku, że Scorsese nie jest zainteresowany ich produkcją, więc poprosili o zwrot pieniędzy, których nie otrzymali. Postanowili więc wejść na drogę prawną, domagając się zwrócenia straconych pieniędzy.

Prawnicy Martina Scorsesego wystosowali własny pozew przeciwko producentom. Podali, że Afram nie miał prawie żadnego doświadczenia w branży i nie wiedział, co trzeba zrobić, aby nakręcić film. Dodatkowo podali, że reżyser miał osobiście wskazać nazwiska kilku filmowców, którzy mogliby nadawać się do realizacji tego projektu i miał się z nimi skontaktować za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Nikt jednak nie był zainteresowany wyreżyserowaniem filmu. Jak wynika z pozwu Afram i Kahl mieli nie rozumieć, że jest to normalnie w tej branży i niektóre projekty realizowane są latami, jak chociażby Irlandczyk, który powstawał przez 12 lat.

Ostatecznie po niemal rocznych sporach prawnych producenci złożyli pismo, że sprawa została rozstrzygnięta. Niestety warunki ugody między Scorsese a Aframem i Kahlem nie zostały ujawnione.