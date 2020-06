Martwe zło - będzie nowa część. Pierwsze informacje

fot. STARZ

Nowa część serii Martwe zło nosi tytuł Evil Dead Now. Według Bruce'a Campbella reżyserem i scenarzystą został Lee Cronin, który został osobiście wybrany przez Sama Raimiego, twórcę serii oraz producenta nowej części. Cronin zadebiutował horrorem Impostor w 2019 roku.

Bruce Campbell, który jest producentem filmu, zdradził, że sam nie ma zamiaru powrócić do roli Asha z pierwszych części oraz serialu Ash kontra martwe zło. Nowa historia, tak jak w filmie z 2013 roku, będzie mieć kobiecą bohaterkę, ale najwyraźniej inną niż w poprzedniej części.

fot. Starz

- Od tego momentu filmy z serii Martwe zło muszą stać na własnych nogach. I to jest ok, wyzwala mnie to. Można wprowadzać różnych bohaterów lub bohaterki. Ta część będzie bardziej dynamiczna. Chcemy, aby seria była cały czas zgodna z bieżącymi standardami. Naszą mantra jest prosta: nasi bohaterowie lub bohaterki są zwyczajnymi ludźmi. Będzie tak to kontynuować - mówi Campbell.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowe Martwe zło trafi na ekrany.