Martwe Zło: Przebudzenie - dziś premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

foto. materiały prasowe

Martwe zło: Przebudzenie online. Film ma dziś premierę w Polsce na platformach Rakuten, Amazon, Premiery Canal+ oraz na iTunes. We wszystkich przypadkach są to serwisy VOD, w których możemy wykupić dostęp do danego filmu.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Martwe Zło: Przebudzenie trafi do na HBO Max. Wydaje nam się, że może dojść do tego najwcześniej w sierpniu.

Martwe Zło: Przebudzenie online - ceny

W platformie Rakuten za wypożyczenie filmu zapłacimy 49,99 zł, a za zakup 69,99 zł. Dostępny jest polski lektor oraz napisy. Ścieżki dźwiękowe są dostępne w dwóch opcjach: 2.0 (Stereo), 5.1 (Dolby Surround). W iTunes film jest dostępny dokładnie w tej samej cenie. Na platformie Premiery Canal+ film można jedynie wypożyczyć za 49,99 zł.

Martwe zło: Przebudzenie

Martwe Zło: Przebudzenie - o czym jest film?

Akcja filmu Martwe zło: Przebudzenie przenosi się z lasu do miasta. Fabuła opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach (w ich rolach Alyssa Sutherland i Lily Sullivan). Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami. W obliczu najkoszmarniejszej wersji rodziny, jaką można sobie wyobrazić, siostry zmuszone są podjąć brutalną walkę o przetrwanie.