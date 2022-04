"Batman" Marvela oficjalnie w składzie Avengers. Jest też Mefisto jako... kaczka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił dziś na amerykańskim rynku zeszyt Avengers #55. To właśnie z tej historii dowiedzieliśmy się, że do składu tytułowej drużyny herosów dołączył Kyle Richmond aka Nighthawk, postać uznawana za "Batmana" Domu Pomysłów (posiada on szereg zdolności i cech charakterystycznych dla Mrocznego Rycerza, choć najczęściej jest przedstawiany jako pastisz bohatera DC).

W rzeczonym komiksie Czarna Pantera zdołał namówić Nighthawka do wspólnej walki z Mefisto, kolejnym wielkim przeciwnikiem Mścicieli. Zagrożenie ze strony złoczyńcy jest tak olbrzymie, że rada Avengers w składzie Kapitan Marvel, Thor, Kapitan Ameryka, Iron Man, Blade, Phoenix, Starbrand, Namor i Walkiria jednogłośnie zadecydowała o przyjęciu Richmonda w szeregi drużyny - doświadczenie tej postaci w bojach z antagonistą z przeszłości może być pomocne.

Nieco później Najpotężniejsi Herosi na Ziemi starli się z Serpent Society; w trakcie walki objawił im się sam Mefisto, pokazując swoje warianty z całego multiwersum. Jesteśmy niemal pewni, że serca czytelników w ekspresowym tempie podbije zwłaszcza Mefisto będący... kaczką.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także planszę stanowiącą hołd dla legendarnego rysownika George'a Pereza, który zmaga się ze śmiertelną chorobą - nieoperacyjnym rakiem trzustki):