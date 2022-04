Thor połączy siły z Venomem. Spotkanie tytanów Marvela nadchodzi

Marvel

Marvel ogłosił oficjalnie, że Thor i Venom połączą siły w uniwersum Domu Pomysłów. Wiemy już, że dojdzie do tego w zeszytach Thor #27-28 ze scenariuszem Donny'ego Catesa, któremu będzie pomagał rysownik Salvador Larroca (główny artysta cyklu, Nic Klein, wróci do pracy nad opowieścią w jej 29. odsłonie). Posunięcie to jest tym bardziej interesujące, że Cates wcześniej tworzył serię o Venomie, w której ten ostatni został nowym Królem w Czerni.

Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów fabularnych nadchodzącej historii; wiemy jedynie, że obecny Wszechojciec i władca symbiontów zawiążą sojusz niebawem po starciu Thora i Hulka. Redaktor Marvela, Wil Moss, tak komentuje całą sytuację:

Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że legendarny Salvador Larroca weźmie gościnny udział w tym projekcie. Donny (Cates - przyp. aut.) myślał, że opowiedział już wszystkie historie z Venomem, które kiedykolwiek miał do opowiedzenia, ale zdumiewająca praca, którą wykonał w błyskotliwej serii Venom, podsunęła mu pewien pomysł na połączenie światów Thora i Venoma w świeży i ekscytujący sposób.

Tak prezentuje się okładka Thora #27:

Marvel

Zeszyt Thor #27 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 27 lipca.