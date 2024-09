"Mamy tu młodego Wesleya Snipesa!" - czy Marvel żartował z byłego twórcy Blade'a i X-Men '97?

Marvel

Ledwie kilka godzin temu informowaliśmy Was, że Beau DeMayo, zwolniony przez Dom Pomysłów w marcu tego roku, pierwszy showrunner serialu X-Men '97, poszedł z Marvel Studios na wojnę, najpierw zarzucając firmie rasizm i homofobię, a później kierując do sądu sprawę zapisów w jego umowie o zachowaniu poufności - historię sporu, którą naprawdę warto przeczytać, znajdziecie w tym miejscu. Składa się jednak tak, że DeMayo w materiale, który udostępnił swoim subskrybentom na portalu... OnlyFans, poruszył także kwestię jego usunięcia z prac nad filmem Blade.

Do zwolnienia zatrudnionego do przepisania scenariusza produkcji o Łowcy Wampirów DeMayo również doszło w marcu. Były pracownik Marvela zdradza rzekome kulisy takiego obrotu spraw. Twierdzi on, że jego przełożeni z Domu Pomysłów mieli kierować w jego kierunku "rasistowskie" uwagi w typie: "O! Mamy tu młodego Wesleya Snipesa!", albo insynuować, że w pokoju scenarzystów filmu Blade "ktoś musi użyć bata", co w ocenie DeMayo było zawoalowanym nawiązaniem do czarnoskórych niewolników smaganych batem przez swoich właścicieli.

Zwolniony scenarzysta wyjawił, że opublikował na OnlyFans swoje wideo także po to, by "widzowie przekonali się, że w żaden sposób nie przypominam Wesleya Snipesa". W materiale zdradza jeszcze, że o złych warunkach pracy nad produkcją Blade informował przełożonych już we wrześniu 2022 roku, a jego usunięcie z realizacji projektu miałoby być rzekomo konsekwencją faktu, że "ośmielił się zabrać głos".

W sieci przypomina się, że DeMayo podobne, choć odbijające się mniejszym echem wśród opinii publicznej oskarżenia formułował także pod adresem osób odpowiedzialnych ze serial Wiedźmin, przy którym pracował. Swego czasu mówił on, że twórcy produkcji Netfliksa mieli "nie znosić książek Andrzeja Sapkowskiego".

