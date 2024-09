To nie Marvel usunął słynnego wrestlera z Czarnej Pantery 2. Prawda okazała się inna

WWE

Luis Martinez, działający pod pseudonimem ringowym Damian Priest, to jeden z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych zawodników amerykańskiego wrestlingu, będący gwiazdą formuły WWE. W 2021 roku w sieci pojawiło się sporo rozmaitych doniesień na temat tego, że dołączy on do Kinowego Uniwersum Marvela i w ramach gościnnego występu (bądź pomniejszej roli) pojawi się w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

Od 3 lat spekulowano, że to Marvel zadecydował o usunięciu udziału Priesta w MCU, choć przyczyny takiego obrotu spraw nie były jasne. Jak się teraz okazuje, to nie Dom Pomysłów zablokował występ wrestlera - stała za tym sama organizacja WWE. Jak mówi sportowiec:

To długa historia, ale w zasadzie... Tak, szansa została mi odebrana. I nie z winy Marvela. Tak, miałem tę rolę! (...) Byłoby fajnie, gdybym jeszcze dostał tę szansę. Choć to nawet zabawne, bo teraz jestem bardziej zajęty niż kiedykolwiek wcześniej.

Wiele wskazuje na to, że osobą stojącą za decyzją o braku obecności Priesta w Czarnej Panterze 2 był okryty złą sławą Vince McMahon, były prezes WWE, który został zmuszony do odejścia ze stanowiska po wytoczeniu mu wielu spraw sądowych i oskarżeniach o molestowanie seksualne. Tajemnicą poliszynela jest to, że fanaberie miliardera przyczyniły się do znacznego spadku renomy WWE, a na jego, często kuriozalne decyzje skarżyli się sami zawodnicy.

