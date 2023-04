Marvel szykuje obsadową bombę? Oto faworyt do roli Galactusa w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel podejmuje decyzje castingowe dotyczące filmu Fantastyczna czwórka w reżyserii Matta Shakmana - o takim obrocie spraw wiemy już od jakiegoś czasu. Przypomnijmy, że według spekulacji faworytami do ról Reeda Richardsa i Sue Storm mieliby być Adam Driver i Mila Kunis. Choć na oficjalne ogłoszenia w tej materii przyjdzie nam jeszcze poczekać, teraz w sieci pojawiły się nowe rewelacje na temat rzeczonej odsłony MCU. Doskonale poinformowany w aspekcie produkcji superbohaterskich insider MyTimeToShineH donosi, że w ekranowego Galactusa miałby wcielić się nie kto inny jak sam Antonio Banderas.

Legendarny aktor ma już prowadzić rozmowy z Marvelem - żadne inne szczegóły jego ewentualnego angażu nie zostały wyjawione. Co ciekawe, to samo źródło raportuje, że Kunis nie jest rozpatrywana w kontekście sportretowania Sue Storm; aktorka ma walczyć o inną rolę. W tej sprawie mówi się o postaci Alicii Masters, bohaterce mającej istotny wpływ na komiksowe poczynania Fantastycznej Czwórki, która koniec końców została żoną Bena Grimma aka The Thinga.

Film Fantastic Four ma wejść na ekrany kin 14 lutego 2025 roku.