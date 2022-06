Ostateczna wersja Galactusa. Superzłoczyńca i pożeracz światów ostatnią nadzieją Marvela

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Szykuje się finałowa bitwa w wydarzeniu Reckoning War, które odbywa się w komiksowym świecie Marvela. Galactus przekształcił się w Zniszczenie i Pożeracza światów. W tej formie może być jedyną nadzieją, by uratować całe uniwersum przed zagładą po tym, jak Ziemia została zaatakowana przez inną rasę. Poniżej znajdziecie spojlery do zeszytu Fantastyczna Czwórka #44. Zobaczcie jak zapowiada się ta wielka bitwa.

W komiksie Fantastyczna Czwórka #44 Srebrny Surfer podejmie zaskakującą decyzję, by objąć przywództwo podczas Reckoning War.

Warto przypomnieć, że Galactus jest jednym z najsilniejszych złoczyńców Marvela, który pożera całe planety, by zachować kosmiczną równowagę w uniwersum. Srebrny Surfer w komiksie Fantastyczna Czwórka #44 zostanie zmuszony, by go zrekrutować. Superbohater będzie chciał przywrócić do życia swojego byłego mistrza, a także użyć Galactusa, by powstrzymać Reckoning War, zanim będzie za późno.

Fantastyczna Czwórka #44 - zapowiedź.

