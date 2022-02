Marvel sięga po Dzikie karty George'a R.R. Martina. Wrócą herosi z uniwersum twórcy Gry o tron

Steve Morris/Marvel

Marvel ogłosił oficjalnie, że 1 czerwca na amerykańskim rynku zadebiutuje pierwsza odsłona rozpisanej na 4 części miniserii komiksowej Wild Cards: The Drawing of Cards, za którą odpowiadają scenarzysta Paul Cornell i rysownik Mike Hawthorne. Akcja tej historii będzie osadzona w stworzonym m.in. przez autora Gry o tron, George'a R.R. Martina, słynnym uniwersum Dzikich kart.

Według oficjalnego komunikatu prasowego The Drawing of Cards "przedstawi na nowo pierwsze i fundamentalne dla Dzikich kart opowieści", które poza sprawującym nad nimi początkowo pieczę Martinem tworzyli także Roger Zelazny czy Harold Waldrop. Przypomnijmy, że to uniwersum doczekało się 25 powieści i ok. 20 krótkich historii, opisujących losy alternatywnego świata zamieszkiwanego przez ludzi obdarzonych nadludzkimi mocami. Ich zdolności są konsekwencją działania kosmicznego wirusa Dzikiej Karty; część zainfekowanych zostaje zmutowanymi "dżokerami", inni walczącymi o sprawiedliwość bohaterami bądź przerażającymi złoczyńcami - "asami".

Tak prezentuje się okładka pierwszego zeszytu:

Warto zauważyć, że to kolejne podejście Marvela do publikacji historii osadzonych w uniwersum Dzikich kart. W 1990 roku na amerykańskim rynku zadebiutowała również 4-częściowa seria komiksowa Wild Cards, która ukazała się pod szyldem należącego wówczas do Domu Pomysłów imprintu Epic Comics.