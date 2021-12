Marvel - Baby Hulk przebije Baby Yodę? Posiłkiem na pewno; fani The Mandalorian będą zachwyceni

Marvel/Disney+

Marvel wypuścił do sieci plansze promujące zeszyt Wastelanders: Wolverine #1. Przypomnijmy, że akcja tego komiksu będzie osadzona w tym samym uniwersum, co fabuła słynnej historii Staruszek Logan. W nowej opowieści Rosomak ma wziąć pod opiekę Bruce'a Bannera jr. aka Baby Hulka, wnuka znanego nam wszystkim herosa i zarazem jedynego ocalałego z rzezi, jaką Wolverine urządził swego czasu rodzinie Zielonego Goliata.

Tytułowy bohater już od samego początku zacznie zmagać się z nietypowymi problemami wychowawczymi. Dajmy na to dzidziuś Banner będzie wgryzał się w oderwaną rękę jednego z członków gangu Ghost Riderów, z którym przyjdzie zmierzyć się Loganowi. Zdarzenie to daje wyraz kanibalistycznym skłonnościom Baby Hulka, ale i przy okazji potwierdza inspiracje serialem The Mandalorian - komentatorzy w sieci porównują całą sekwencję do wydarzeń z 2. sezonu produkcji, gdy Grogu aka Baby Yoda próbował zjeść skrzek jednej z bohaterek.

Oto plansze promocyjne:

Wastelanders: Wolverine #1 - plansze

Za Wastelanders: Wolverine #1 odpowiadają scenarzysta Steven S. DeKnight i rysownik Ibrahim Moustafa. Komiks wejdzie na amerykański rynek już 15 grudnia.

