Marvel - oto Hulk, jakiego jeszcze nie widzieliście. Monstrum ma palec jak głowa Zielonego Goliata

Marvel dołoży do pieca w serii Hulk ze scenariuszem Donny'ego Catesa i rysunkami Ryana Ottleya. Wiemy już, że w jej 10. odsłonie tytułowy bohater trafi na planetę zamieszkiwaną przez hulkopodobne istoty - tę lokację protagonista cyklu weźmie za urzeczywistnienie swojej wizji raju. Rzecz w tym, że roi się tu od śmiertelnie niebezpiecznych istot; okładka komiksu pokazuje choćby prawdziwe monstrum: gigantyczną wersję Hulka, której palec u stopy jest wielkości całej głowy doskonale nam znanego Zielonego Goliata.

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły rzeczonego zeszytu:

Statek kosmiczny Hulk odnalazł to, co powinno być dla niego ostateczną wersją raju - całą planetę hulkopodobnych istot, w pełni rozwijających się w cieple gwiazdy emitującej promienie gamma. Bruce nie może jednak całkowicie uwolnić się od dawnych myśli i dręczącego go podejrzenia, że Monolith (królowa planety - przyp. aut.) nie jest do końca szczera w materii tego, czego naprawdę chce od Hulka. A później pojawia się jeszcze kwestia "komitetu powitalnego" mieszkańców...

Oto okładka Hulka #10 i materiały z innych nadchodzących odsłon serii (na 2. grafice pojawia się wspomniana w opisie Monolith):

Hulk #10 - okładka

Komiks Hulk #10 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 3 sierpnia.