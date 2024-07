Szef Marvela nie wyklucza, że Robert Downey Jr. mógłby wrócić do MCU jako Iron Man

Marvel

Czy Robert Downey Jr. kiedykolwiek wróci do MCU jako Iron Man? Nie ma właściwie dnia, aby tego pytania nie zadawali sobie fani Marvela. W ostatnim czasie przybrało ono na sile - wszystko przez Hugh Jackmana, który raz jeszcze sportretuje Logana w filmie Deadpool & Wolverine. Teraz głos w sprawie ewentualnego powrotu Downeya Jr. zabrał sam prezes Marvel Studios, Kevin Feige.

W rozmowie z Discussing Film przyznał on, że takie posunięcie jest "możliwe" z technicznego punktu widzenia dzięki istnieniu w MCU koncepcji multiwersum. Trzeba tylko podejść "z wielką starannością" do samej postaci, jak i fabuły hipotetycznej produkcji z udziałem Tony'ego Starka:

To jest kluczowa kwestia, prawda? Jak to zrobić w świetny sposób, by jednocześnie podtrzymać wydźwięk wszystkiego tego, co działo się wcześniej? Spędziliśmy jakieś 2 lata, próbując to rozgryźć dla postaci Wolverine'a. Co będzie dalej? Zobaczymy. Jestem po prostu dumny, że udało nam się to zrobić z Loganem. Myślę, że pojawienie się Hugh i jego rola w Deadpool & Wolverine to świetny znak, iż da się to zrobić, jeśli tylko zachowa się dużą ostrożność.

W tym miejscu warto przypomnieć, że to właśnie szef Marvela był jedną z pierwszych osób, które przestrzegały Hugh Jackmana przed powrotem do roli Wolverine'a. Australijczyk wyznał, że Feige powiedział mu:

Pozwól, że dam ci radę, Hugh - nie wracaj. Miałeś najlepsze możliwe zakończenie swojej historii z Loganem. To nie jest coś, co powinniśmy cofnąć.

Sam Downey Jr. przyznał ostatnio, że byłby zainteresowany wcieleniem się w Iron Mana raz jeszcze.

