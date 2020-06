Marvel wydaje książkę kucharską. Upichć sobie chimichangę Deadpoola i langustę Logana

Marvel/cbr.com

Marvel i książka kucharska? No cóż, Dom Pomysłów najwyraźniej ma na uwadze, że jego fani potrafią być głodni nie tylko kolejnych projektów artystycznych. 28 lipca do sprzedaży trafi więc pozycja Marvel's Eat The Universe Cookbook, mająca być dopełnieniem obecnego na YouTube widowiska Eat the Universe, w którym znany szef kuchni, Justin Warner, przedstawia najsłynniejsze przepisy z całego uniwersum - to on jest także autorem nowego podręcznika.

Z książki dowiecie się choćby, jak przyrządzić w domu "galaktyczne pączki" kosmicznej policji Novy, "dyniowe bomby" Zielonego Goblina (okazuje się, że to po prostu mrożony deser), powszechnie znaną i ukochaną przez Deadpoola chimichangę czy langustę z Bayou, potrawę uwielbianą przez Wolverine'a (warto zwrócić uwagę, że największa z kończyn langust odrasta po ich oderwaniu - zdolności regeneracyjne na tym polu mają zapewne kojarzyć się z Loganem).

Przepisów będzie nawet więcej. Już niedługo w Waszej kuchni może powstać gruby, okrągły stek z wołowiny a la Storm (gra słów; w języku angielskim jest to kojarzące się z tornado "tournedos"), pizzowe bułeczki Dazzler i wiele innych - raz ma ich być ok. 60. Zobaczcie kilka z nich:

Marvel - książka kucharska; fragmenty