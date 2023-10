Marvel planował, by Tom Hiddleston w serialu Loki zagrał wariant Kanga. I to jaki!

Marvel/Disney+

Reklama

Marvel rozważał, by w serialu Loki wcielający się w rolę tytułowej postaci Tom Hiddleston sportretował także jednego z wariantów Kanga Zdobywcy - taki obrót spraw ujawnił producent wykonawczy serii Disney+, Kevin Wright. Choć filmowiec nie odnosi się ani słowem do kwestii tego, czy cała sytuacja stała się pokłosiem problemów Jonathana Majorsa z prawem, wiele wskazuje na to, że takie posunięcie planowano na długo przed ich wyjściem na światło dzienne.

W wywiadzie dla serwisu Den of Geek Wright stwierdza:

Pomyśleliśmy, że Ten, Który Trwa to doskonały tytuł dla ostatniej ocalałej z wielkiej wojny o multiwersum istoty. W pokoju scenarzystów na stole leżały wszystkie pomysły. Prowadziliśmy rozmowy na temat tego, czy Loki powinien być Tym, Który Trwa.

Twórcy nie zdecydowali się jednak na taki zabieg, obawiając się tego, że przez niego "uniwersum wyda się małe":

Te rozmowy nie zaszły zbyt daleko - nie wiem nawet, czy dotarły do Toma Hiddlestona. Owszem, było w tym coś dającego frajdę i jednocześnie fascynującego, ale to także sprawiłoby, że całe uniwersum wydawałoby się małe. Można więc uznać, że zawsze chodziło tu o Tego, Który Trwa, będącego wariantem Kanga.

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują jednak, że Loki koniec końców i tak może pełnić w MCU tę samą rolę co Ten, Który Trwa, sprawując pieczę nad Świętą Chronologią.

Marvel - najciekawsze postacie z komiksów, które jeszcze nie pojawiły się na ekranie

Onslaught - potężny byt będący skrzyżowaniem mocy Profesora X i Magneto. Jeden z ważniejszych wrogów X-Men.