MCU - wielka wojna Odyna i Heli w A gdyby...? Marvel pokaże też zupełnie nową bohaterkę

Marvel

Do sieci właśnie trafiły nowe szczegóły z 2. sezonu wchodzącego w skład MCU serialu animowanego A gdyby...? - warto jednak zaznaczyć, że nie są to oficjalne informacje, a pochodzą one od scoopera korzystającego z nicku CanWeGetSomeToast. To on jako pierwszy zdradził tytuły odcinków kolejnej odsłony serii, które przedstawiają się następująco:

What If... Nebula Joined the Nova Corps?

What If... Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes?

What If... Kahhori Reshaped the World?

What If... Hela found the Ten Rings?

What If... lron Man Crashed into the Grandmaster?

What If... Happy Hogan Saved Christmas?

What If... Captain Carter Fought the Hydra Stomper?

What If... The Avengers Assembled in 1602?

What If... Strange Supreme Intervened?

Scooper w najnowszym raporcie zdradza opis fabuły 3. i 4. odcinka nadchodzącego sezonu. W pierwszym z nich mamy zobaczyć wymyśloną przez Marvel Studios specjalnie na potrzeby produkcji bohaterkę, rdzenną Amerykankę o imieniu Kahhori:

A gdyby Tesserakt spadł na Ziemię i wylądował w suwerennej Konfederacji Haudenosaunee (Irokezów - przyp. aut.) przed erą kolonizacji Ameryki? Tesserakt zyskuje nowe życie i nową mitologię, przekształcając jezioro w bramę do gwiazd i sprowadzając Kahhori, młodą kobietę z plemienia Mohawków, która wyruszy w podróż mającą na celu odkrycie swoich mocy.

Z kolei w 4. odcinku zobaczymy wielką wojnę Heli i Odyna - ta pierwsza ma "ujarzmić potęgę Dziesięciu Pierścieni":

Hela została wypędzona z Asgardu, jednak zamiast zostać uwięziona w krainie Hel, pomocną dłoń w jej kierunku wyciąga Ta-Lo i jego mieszkańcy, od których uczy się ona sztuk walki. Odyn szykuje jednak inwazję, która rozpocznie wojnę między Agardem a Ta-Lo. Nowa zbroja Heli będzie nie czarno-zielona, a śnieżnobiała.

2. sezon serialu A gdyby...? nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Spekuluje się, że trafi on na platformę Disney+ w pierwszym kwartale 2024 roku.