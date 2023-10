What If...? 2 - tytuły odcinków. Szykuje się najbardziej oryginalna superbohaterska drużyna, jaka powstała w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

What If...? to pierwsza animacja MCU. W internecie pojawiły się interesujące przecieki na temat 2. sezonu, a dokładnie tytuły wszystkich nowych odcinków. Zdradzają, czego widzowie mogą spodziewać się tym razem - szczególnie jeden z nich. Listę znajdziecie poniżej.

What If...? 2 - tytuły odcinków

What If... Nebula Joined the Nova Corps?

What If... Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes?

What If... Kahhori Reshaped the World?

What If... Hela found the Ten Rings?

What If... lron Man Crashed into the Grandmaster?

What If... Happy Hogan Saved Christmas?

What If... Captain Carter Fought the Hydra Stomper?

What If... The Avengers Assembled in 1602?

What If... Strange Supreme Intervened?

What If...? - nowi Strażnicy Galaktyki?

Najbardziej ciekawy wydaje się jednak odcinek Nebula Joined the Nova Corps?, ponieważ scooper @CanWeGetToast zdradził dodatkowo, że do Nebuli w Nova Corps dołączą także Korg, Miek, Nova Prime, Yon-Rogg i Kaczor Howard. A ten skład zapowiada najbardziej oryginalną superbohaterską drużynę, jaka do pory powstała w MCU. Co sądzicie?

