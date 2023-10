Loki - co trzyma w dłoniach Victor Timely? Tytaniczna praca Jonathana Majorsa na planie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W trzecim odcinku 2. sezonu serialu Loki pojawiło się kilka easter eggów nawiązujących do komiksowej mitologii Marvela - część z nich zawiera odwołania do postaci Kanga Zdobywcy. W sieci ogromną popularnością cieszy się już prawdopodobnie najbardziej ukryty z nich. Chodzi tu o tajemniczy przedmiot, który Victor Timely zabiera ze sobą do siedziby TVA, nazywając go wcześniej "ukoronowaniem życiowej pracy". Jak zauważają fani, jest to po prostu miniaturowa wersja Krzesła Czasu, słynnego artefaktu, z którego korzystał Kang zarówno w komiksach, jak i filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Jonathan Majors na planie serialu

Tymczasem reżyser ostatniego odcinka Lokiego, Kasra Farahani, udzielił serwisom Hollywood Reporter i Variety wywiadów, w których poruszył szereg aspektów związanych z produkcją. Z jego słów wynika, że choć wieści o aresztowaniu Jonathana Majorsa były dla twórców "zaskoczeniem", aktor wykazał się na planie "wielkim profesjonalizmem", przedstawiając całą serię pomysłów na to, jak powinien zostać przedstawiony ekranowy Victor Timely. To Majors zaproponował, aby postać tę wzorować na Granville'u Woodsie, żyjącym pod koniec XIX wieku wynalazcy i posiadaczowi 50 patentów, z których część próbował mu odebrać Thomas Edison. Dzięki aktorowi serialowy Timely zyskał "charakterystyczną manierę, intelektualną błyskotliwość połączoną ze społecznym wycofaniem i mieszankę patosu i szarlatanerii".

Loki i Mobius na tandemie

Farahani wyjawia również, że twórcy świadomie zrezygnowali ze sceny, która z bliska pokazywałaby Lokiego i Mobiusa w trakcie jazdy na tandemie. Pojawiło się przekonanie, że tak ukazana sekwencja stałaby się internetowym memem, a w wyobraźni autorów produkcji prezentowała się lepiej niż w przypadku jej próby przeniesienia na ekran.

Przemiana Panny Minutki

Reżyser zdradza na koniec, że fabularna wolta dotycząca Panny Minutki i jej przemiany była zaplanowana wcześniej. Farahani podkreśla, jak ważny jest przebieg ostatniej sceny, w której Minutka wraz z Ravonną odwiedzają zniszczoną już Cytadelę na Krańcu Czasu:

Obie zdradziły się nawzajem, ale zostają sojuszniczkami z rozsądku. Chcieliśmy pokazać ich rozmowę na temat tego swoistego zawieszenia broni przed zwłokami Tego, Który Trwa - bądź co bądź głównego architekta wrogości w ich relacji.

