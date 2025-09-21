Marvel po Avengers: Secret Wars. Trzej reżyserzy na celowniku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Bracia Russo pracują nad Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars, ale Kevin Feige, szef MCU, wraz ze swoją ekipą planuje już przyszłość. Alex Perez z The Cosmic Circus donosi, że Destin Daniel Cretton, Ryan Coogler i Jake Schreier to filmowcy, których projekty zostały już formalnie zatwierdzone na kolejną sagę Marvela. Kto do nich dołączy?

Nowi reżyserzy MCU

Według Pereza, którego doniesienia często były potwierdzane, Kevin Feige ma na radarze trzy nazwiska, które chciałby widzieć za kamerami przyszłych filmów. Są to Fede Alvarez (Obcy: Romulus), Gareth Edwards (Jurassic World: Odrodzenie, Łotr 1) oraz Joachim Rønning (Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara, Tron: Ares).

Na razie nie ma jednak żadnych konkretów, do jakich projektów reżyserzy są brani pod uwagę.

Przypomnijmy, że Ryan Coogler na pewno stworzy Czarną Panterę 3, ponieważ od dawna pracuje nad scenariuszem. Destin Daniel Cretton obecnie zajmuje się Spider-Manem 4, a w planach ma także Shang-Chi 2. Natomiast Jake Schreier oficjalnie został reżyserem X-Menów osadzonych w MCU.

Avengers: Doomsday - premiera najbliższego filmu Marvela odbędzie się w grudniu 2026 roku.