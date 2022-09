Marvel - do MCU wejdzie Sabra, izraelska superbohaterka. Są wielkie kontrowersje i wściekłość Arabów

Marvel/Twitter

Marvel w trakcie wydarzenia D23 Expo ogłosił, że w nadchodzącym filmie Captain America: New World Order (Kapitan Ameryka 4) w MCU zadebiutuje izraelska superbohaterka Sabra - w jej rolę ma wcielić się znana z serialu Unorthodox, Shira Haas. Jak się okazuje, posunięcie to już teraz budzi olbrzymie kontrowersje w państwach arabskich; pochodzący z tych krajów internauci krytykują m.in. problematyczny przydomek heroiny, z kolei mieszkańcy Izraela sam tytuł zaplanowanej na 2024 rok produkcji.

Ruth Bat-Seraph aka Sabra to postać, która w komiksach Domu Pomysłów zadebiutowała w 1980 w jednym z zeszytów serii Incredible Hulk. Ukazano ją wówczas jako pracującą dla Mossadu agentkę, która stoczyła bój z samym Zielonym Goliatem, biorąc go omyłkowo za istotę działającą na usługach arabskich terrorystów. Istotne dla mitologii Sabry jest to, że mamy tu de facto do czynienia z mutantką, która posiada moce charakterystyczne dla superżołnierzy, mogąc jednocześnie przenieść swoją energię życiową i część umiejętności na inne osoby.

Samo słowo "Sabra" jest często stosowane do określenia Żydów, którzy przyszli na świat w Izraelu. Problem polega na tym, że w krajach arabskich budzi ono wyraźne skojarzenia z masakrą w Sabrze i Satili, do której doszło we wrześniu 1982 roku. To wówczas libańskie maronickie oddziały ("chrześcijańska milicja") za pełnym pozwoleniem armii izraelskiej z zimną krwią zamordowały ukrywających się w obozach uchodźców palestyńskich, zabijając od 700 do 3500 ludzi - większość z nich była starcami, kobietami i dziećmi.

Krytykujący wejście Sabry do MCU przypominają nie tylko o powyższym zdarzeniu, ale również o sposobie, w jaki Palestyńczycy i inni mieszkańcy państw arabskich byli eksponowani w komiksach z udziałem izraelskiej superbohaterki. Najczęściej przedstawiano ich jako stereotypowych terrorystów z Bliskiego Wschodu, a jednym z przeciwników heroiny był choćby 6-letni chłopiec z Autonomii Palestyńskiej. Sabra niejednokrotnie niszczyła też palestyńskie osiedla umiejscowione na terytoriach okupowanych przez Izrael, z kolei jej imię uznaje się dziś za część izraelskiej propagandy.

Na tym jednak wcale nie koniec. Sam film Kapitan Ameryka 4 nie podoba się także internautom mającym żydowskie korzenie. Niektórzy z nich zwracają uwagę, że tytuł produkcji - New World Order - to jednocześnie nazwa antysemickiej z natury teorii spiskowej ("Nowy porządek świata"), według której rzekoma i "zakonspirowana elita globalnej władzy" ma dążyć do stworzenia autorytarnego rządu światowego, co docelowo doprowadzi do zastąpienia porządku opartego na istnieniu suwerennych państw. Sprzeciw budzi również to, że głównym złoczyńcą opowieści będzie Żyd - Samuel Sterns aka The Leader.

Sabra w komiksach i wcielająca się w jej rolę Shira Haas

Sabra w komiksach Marvela

Amerykańskie portale popkulturowe poprosiły już Marvela o komentarz do powstałych kontrowersji. Dom Pomysłów jak do tej pory nie ustosunkował się do całej sprawy.

Najlepsze filmy i seriale MCU wg redakcji naEKRANIE.pl

36. Incredible Hulk (2008)