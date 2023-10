Czy to skład Young Avengers w MCU? Wygląda na to, że Marvel pominie kluczową postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Choć drużyna Young Avengers ma pojawić się w Kinowym Uniwersum Marvela, nadal nie wiemy, w jakiej formie i kiedy to nastąpi - jak ironizują niektórzy internauci, gdy grupa ta ostatecznie wejdzie do MCU, jej członkowie mogą już wcale nie być tacy "młodzi". W sieci odżyły jednak spekulacje w całej sprawie; wszystko przez wideo z Tik Toka, które udostępniły Xochitl Gomez (ekranowa America Chavez) i Kathryn Newton (Cassie Lang). Materiał sugeruje, że aktorki mogą niebawem wystąpić we wspólnym projekcie.

Biorąc ten fakt pod uwagę, scooper CanWeGetSome Toast przedstawił najnowszy raport na temat drużyny Young Avengers. Wyjawia on, że w skład grupy mają wchodzić: America Chavez, Billy Kaplan (Wiccan), Cassie Lang (Stature/Stinger), Kamala Khan (Ms. Marvel), Kate Bishop (Hawkeye), Riri Williams (Iron Heart) i Tommy Maximoff (Speed). Istotne jest to, że na tej liście nie pojawia się Elijah Bradley aka Patriot, postać, którą widzieliśmy już w serialu Falcon i Zimowy żołnierz.

Scooper przekonuje, że Marvel Studios - przynajmniej w tej chwili - nie ma żadnych planów na kontynuowanie wątku młodego Bradleya w MCU, więc jego udział w Young Avengers stoi pod dużym znakiem zapytania. Być może ma to związek z faktem, że dopiero film Kapitan Ameryka 4 uporządkuje mitologię Capa i powiązanych z nim postaci.

Zgodnie z nowymi doniesieniami w serialu Agatha: Darkhold Diaries nie pojawi się Tommy, a Billy - nie jest wykluczone, że produkcja ukaże jego przemianę w Wiccana.

