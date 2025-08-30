Przeczytaj w weekend
Avengersi z tak potężnym Thanosem jeszcze nie walczyli. Panna Piggy zdobyła Rękawicę Nieskończoności

Co za crossover! Muppety przeniosły się na chwilę do uniwersum Marvela. Zobaczcie bohaterów z Ulicy Sezamkowej w superbohaterskim - a także antagonistycznym! - wydaniu.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
muppety komiksy
marvel muppety Fot. Marvel Comics
Marvel z okazji 70-lecia Muppetów postanowił stworzyć serię wyjątkowych okładek, na których bohaterowie z Ulicy Sezamkowej wcielają się w kultowe postacie z komiksów. Panna Piggy na przykład zdobyła Rękawicę Nieskończoności i stała się nowym Thanosem. Gonzo ma na sobie szaty Doktora Strange'a i unosi się w powietrzu. Za to poczciwy Kermit ubrał się w kostium Spider-Mana. A to dopiero początek!

Marvel: przywitajcie się z Kapitanem Francją i Czerwoną Wdową. Nowi bohaterowie

Marvel: specjalnie okładki z Muppetami

Warianty okładek będą dostępne w październikowych numerach wybranych komiksów Marvela. Na liście są: Amazing Spider-Man #13 i #14, Captain America #4, Incredible Hulk #30, Fantastic Four #4, Avengers #31, Venom #250, Spider-Man & Wolverine #6 i Battleworld #2. Grafiki możecie zobaczyć poniżej. Koniecznie dajcie znać, która z nich podoba się Wam najbardziej. Czekamy na Wasze komentarze!

Marvel - okładki z Muppetami

Marvel - okładki z Muppetami
Fot. Marvel Comics
 Marvel uczy się od Labubu. Nowy program z losowymi i sekretnymi okładkami

Źródło: Marvel.com

