Avengersi z tak potężnym Thanosem jeszcze nie walczyli. Panna Piggy zdobyła Rękawicę Nieskończoności
Co za crossover! Muppety przeniosły się na chwilę do uniwersum Marvela. Zobaczcie bohaterów z Ulicy Sezamkowej w superbohaterskim - a także antagonistycznym! - wydaniu.
Marvel z okazji 70-lecia Muppetów postanowił stworzyć serię wyjątkowych okładek, na których bohaterowie z Ulicy Sezamkowej wcielają się w kultowe postacie z komiksów. Panna Piggy na przykład zdobyła Rękawicę Nieskończoności i stała się nowym Thanosem. Gonzo ma na sobie szaty Doktora Strange'a i unosi się w powietrzu. Za to poczciwy Kermit ubrał się w kostium Spider-Mana. A to dopiero początek!
Marvel: przywitajcie się z Kapitanem Francją i Czerwoną Wdową. Nowi bohaterowie
Marvel: specjalnie okładki z Muppetami
Warianty okładek będą dostępne w październikowych numerach wybranych komiksów Marvela. Na liście są: Amazing Spider-Man #13 i #14, Captain America #4, Incredible Hulk #30, Fantastic Four #4, Avengers #31, Venom #250, Spider-Man & Wolverine #6 i Battleworld #2. Grafiki możecie zobaczyć poniżej. Koniecznie dajcie znać, która z nich podoba się Wam najbardziej. Czekamy na Wasze komentarze!
Marvel uczy się od Labubu. Nowy program z losowymi i sekretnymi okładkami
Źródło: Marvel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1972, kończy 53 lat