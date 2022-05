Marvel - Predator tłucze na miazgę Hulka, Kapitana Amerykę i innych. Tak poluje kosmiczny łowca

Marvel

Marvel w końcu może powitać w swoim panteonie Predatora. Po długiej batalii sądowej, którą Disneyowi zgotowali scenarzyści filmu z 1987 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej, Jim i John Thomasowie, Dom Pomysłów oficjalnie ogłosił, że pierwszy numer nowej serii komiksowej o kosmicznym łowcy zadebiutuje na amerykańskim rynku 6 lipca; przypomnijmy, że według pierwotnych założeń miało do tego dojść w zeszłym roku.

Z tej okazji Marvel postanowił wypuścić do sieci szereg alternatywnych okładek do swoich komiksów, które będą trafiać do czytelników w najbliższym czasie. Autorami niejednokrotnie budzących grozę prac są m.in. Bill Sienkiewicz, Iban Coello czy Ron Lim. Twórcy wzięli na warsztat pojedynki Predatora z poszczególnymi postaciami - choćby z Hulkiem, Iron Manem, Kapitanem Ameryką i całą armią innych herosów i złoczyńców. Spójrzcie sami:

Marvel vs. Predator - okładki alternatywne do poszczególnych komiksów

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przynajmniej na razie Predator nie będzie pojawiał się w historiach komiksowych o superbohaterach. W samodzielnej opowieści o kosmicznym łowcy, której akcja będzie rozgrywać się w niedalekiej przyszłości, zobaczymy natomiast kobietę o imieniu Theta, która spróbuje zemścić się na Predatorze za zamordowanie jej rodziny.