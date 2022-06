Marvel - pierwsza gejowska wersja Spider-Mana. Web-Weaver - oto mężczyzna pełny kobiecej energii

Kris Anka/Marvel

Marvel we wrześniowym zeszycie Edge of Spider-Verse #5 pokaże pierwszą w historii, gejowską wersję Spider-Mana. Scenarzysta Steve Foxe i rysownik Kris Anka ujawnili już na Twitterze szkice koncepcyjne i szczegóły dotyczące postaci Web-Weavera, który zadebiutuje w cyklu mającym być wprowadzeniem do serii Koniec Spiderversum; przypomnijmy, że w tym świecie działa cała armia innych wcieleń Pajączka ze Spider-Manem Noir i Spider-Hamem na czele.

Web-Weaver, którego prawdziwej tożsamości jeszcze nie wyjawiono, ma być homoseksualnym mężczyzną identyfikującym się z kobiecym sposobem bycia. W tym miejscu ważne jest przywołane wprost przez scenarzystę angielskie określenie "femme identity", wśród społeczności queer oznaczające osoby - niezależnie od ich płci - przedstawiające się w kobiecy sposób na poziomie ubioru, zachowania czy percepcji samego/samej siebie.

Foxe wyjawił, że tworząc bohatera zdał sobie sprawę, iż "nie może on - ani nawet nie powinien - reprezentować wszystkich gejów, gdyż żadna postać nie jest w stanie tego zrobić". Twórca dodał, że Web-Weaver ma "nieustraszoną, kobiecą tożsamość, która jest kluczowa dla tego, kim on jest". Wiemy również, że nowa wersja Pajączka jest "niezbyt łagodnym w obyciu projektantem mody", a na poziomie wizualnym będzie on przywodził na myśl stylizacje słynnych projektantów z prawdziwego świata - Alexandra McQueena i Thierry'ego Muglera.

Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie również inne wersje Spider-Mana z Edge of Spider-Verse, wśród nich posiadającego pajęcze zdolności... tyranozaura o przydomku Spider-Rex):

Edge of Spider-Verse #5 - okładka