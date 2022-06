Deadpool 3 - scenarzyści o castingu nowego Wolverine'a. Padły 2 nazwiska, które rozbawiły fanów

Czy w filmie Deadpool 3 zobaczymy Wolverine'a? A jeśli tak się rzeczywiście stanie, to kto go zagra: Hugh Jackman czy jednak inny aktor? Te pytania w ostatnich dniach wśród wszystkich fanów Kinowego Uniwersum Marvela i nie tylko przybierają na sile. W nowym wywiadzie kwestię tę poruszyli również scenarzyści kolejnej odsłony ekranowych przygód Pyskatego Najemnika, Rhett Reese i Paul Wernick.

Obaj podeszli do sprawy pół żartem, pół serio, stwierdzając, że w ewentualnym castingu nowego Logana w MCU powinien tym razem zwyciężyć "ktoś niższy":

Nasze sugestie? Cóż, tym razem to musi być ktoś niższy. Może więcczylub ktoś taki? Nie wiem. Nie mamy żadnych poufnych informacji na ten temat. Nawet gdybyśmy mieli, nie moglibyśmy się nimi z wami podzielić - ale nie mamy. Ja sam zdecydowałbym się na kogoś o mniej głośnym nazwisku, kogoś jeszcze nieodkrytego. Popatrzcie: z Hugh Jackmanem za pierwszym razem było inaczej i początkowo pojawiły się te wszystkie narzekania: "On jest za wysoki", "Nie wygląda odpowiednio", "Co tu robi ten australijski akcent?". Wydaje mi się, że jeśli Marvel gra swoimi kartami w odpowiedni sposób, powinni zatrudnić kogoś, kogo jeszcze nie widzieliśmy.