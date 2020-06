Marvel Studios już planuje podstawy pod wprowadzenie Doktora Dooma?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios odzyskało prawa do wielu postaci, w tym do złowrogiego Doktora Dooma. Filmy Foxa nie wykorzystały potencjału antagonisty; jest nadzieja, że w Marvel Cinematic Universe Victor Von Doom okaże się tym wybitnie inteligentnym dyktatorem Latverii, swojego ojczystego kraju (fikcyjnego europejskiego państwa), którego fani chcieliby zobaczyć na ekranach.

Poza tym, że serial The Falcon and the Winter Soldier ma zabrać nas na Madripoor (fikcyjna wyspa związana z postacią Wolverine'a), teraz mówi się też, że jeden z najbliższych projektów studia zapozna nas z Lucią Von Bardas (była ona oryginalnie premierem rządu wspomnianej Latverii). Przez pewien czas pełniła ona też rolę następcy Dooma po tym, jak został obalony. Być może czeka ją niewielka rola, która póki co jedynie ujawni istnienie tego kraju w MCU. Byłoby to podobne do tego, jak Ulysses Klaue wprowadził Wakandę w filmie Avengers: Czas Ultrona.

Póki co są to jedynie pogłoski pochodzące od Jeremy'ego Conrada.