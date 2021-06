Marvel - geneza Thanosa jest inna, niż myślimy? Brutalna wojna Eternals w tle narodzin

cbr.com/Esad Ribic/Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił powstanie one-shotu Eternals: Thanos Rises, który będzie tie-inem do aktualnie wydawanej serii o Przedwiecznych ze scenariuszem Kierona Gillena i rysunkami Esada Ribica - ci sami autorzy wraz z Dustinem Weaverem odpowiadają za stworzenie nadchodzącego komiksu. Wiemy już, że opowieść ta rzuci nowe światło na genezę Szalonego Tytana; nie jest wykluczone, że w zaskakujący sposób.

Przypomnijmy, że według klasycznej genezy Thanos narodził się w mieszkającej na Tytanie rodzinie Przedwiecznych. Jego ojcem był Mentor, natomiast matka, Sui-San, po zobaczeniu, że jej dziecko posiada gen Dewianta, próbowała je zabić. Taki obrót spraw miał tłumaczyć, dlaczego ikoniczny złoczyńca prowadzi odwieczną krucjatę przeciwko Eternals.

Jak zdradza jednak opublikowany przez portal Comic Book Resources oficjalny opis nadchodzącej historii, Thanos mógł zostać stworzony (nie zaś zrodzony) w trakcie wielkiej wojny w szeregach Eternals, mając docelowo służyć jako narzędzie zniszczenia:

Przedwieczni są stwarzani, nie zradzani. Mają rodziny, lecz te nie płodzą nowych dzieci. To po prostu to, czego Przedwieczni nie robią. Część z nich myślała, że są w stanie znaleźć sposób, by to zmienić, wierząc, iż to okaże się najlepszym wyjściem dla wszystkich. Byli w wielkim, naprawdę wielkim błędzie.

Tak prezentuje się okładka, na której Szalonemu Tytanowi najprawdopodobniej towarzyszą jego rodzice (w galerii znajdziecie również materiały promujące 5. i 6. zeszyt zasadniczej serii):

Eternals: Thanos Rises #1 - okładka

Gillen w trakcie wywiadu zdradził, że szykowany przez niego one-shot będzie opowieścią "niezwykle brutalną", osadzoną w czasie bratobójczej walki Eternals. Warto też dodać, że to właśnie Szalony Tytan dąży do unicestwienia Przedwiecznych w zasadniczej serii Gillena i Ribica.

Komiks Eternals: Thanos Rises zadebiutuje w USA we wrześniu.