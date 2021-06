Ciemność pochłonie Marvel. Avengers, X-Meni i inni w Dark Ages; jest hybryda Venoma i Carnage'a!

cbr.com/Ryan Stegman/Marvel

Marvel oficjalnie zapowiedział wydarzenie komiksowe Dark Ages już w zeszłym roku; początkowo miało ono zadebiutować na jesieni, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa plany te uległy zmianie. Koniec końców osadzona poza głównym uniwersum Domu Pomysłów historia ze scenariuszem Toma Taylora i rysunkami Ibana Coello ukaże się na amerykańskim rynku we wrześniu 2021 roku.

Wiemy, że w trakcie eventu Avengers, X-Meni, Fantastyczna Czwórka i inni herosi będą musieli zmierzyć się z nowym, tajemniczym zagrożeniem - z oficjalnego opisu fabuły pierwszego zeszytu wynika, że superbohaterowie przegrają to starcie, co doprowadzi do zmian w całym uniwersum, w tym pojawienia się innych wersji dobrze znanych postaci.

Oto grafiki promocyjne, w tym ta przedstawiająca hybrydę Venoma i Carnage'a - została ona okraszona wymownym podpisem "Gdzie będziesz, gdy zniknie światło?":

Dark Ages - materiały promocyjne

Tak nadchodzące wydarzenie przedstawia Taylor:

Takiej historii w swojej karierze jeszcze nie opowiadałem. Wszystko zacznie się od szokującego ujawnienia, na co tak naprawdę przez cały ten czas spoglądał Watcher. Niebezpieczeństwo starsze niż sama Ziemia zagraża wszystkiemu. Właśnie teraz ci wszyscy herosi, którzy wciąż i wciąż bronili naszej planety, będą prawie kompletnie bezradni. X-Meni połączą siły z Avengers. Drużyna Spider-Mana i Fantastyczna Czwórka staną ramię w ramię. Herosi do Wynajęcia na placu boju będą wspomagać Czempionów. To jednak za mało. Światła mają odejść na zawsze...

W zeszłym roku zaprezentowano historię wprowadzającą do Dark Ages. W trakcie lotu nad Nowym Jorkiem Iron Man musiał zmierzyć się ze skutkami czegoś, co wziął za trzęsienie ziemi - sytuacja ta rozpoczęła się jednak od potężnego, zielonego rozbłysku. W jego wyniku Stark najpierw przestał kontrolować zbroję, a później stracił oderwaną przez samolot nogę. Gdy dotarła do niego Pepper Potts, heros stwierdził:

Ciemność... Wszystko pochłonęła ciemność...

Co ciekawe, Taylor wśród inspiracji historii wymienił tzw. problem pluskwy milenijnej - przed nastaniem roku 2000 głośno mówiono o tym, że system zapisu daty w programach komputerowych właśnie w 2000 roku doprowadzi do wyłączenia elektrowni, systemów bankowych i wielu innych katastroficznych skutków.