Szokujące porządki w Marvel Studios. Victoria Alonso odeszła z firmy!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: Marvel

Jak donosi The Hollywood Reporter powołując się na wiele niezależnych źródeł, Victoria Alonso odeszła z Marvel Studios w piątek 17 marca 2023 roku. Była ona jedną z najważniejszych osób w studiu po Kevinie Feige i pracowała w firmie począwszy od pierwszego Iron Mana z 2008 roku.

Marvel Studios - Victoria Alonso odchodzi

W filmach i serialach MCU miała status producentki oraz producentki wykonawczej. W 2021 roku została awansowana w hierarchii Marvel Studios na stanowisko szefowej odpowiedzialnej między innymi za postprodukcję i efekty specjalne. Z uwagi na to, że w ostatnich latach aspekt fatalnych efektów specjalnych jest krytykowany przez widzów i krytyków, w sieci już są spekulacje, że to jest powód pożegnania się z Alonso. Oficjalne przyczyny odejścia Victorii Alonso nie zostały ujawnione.

Wszystko wskazuje na to, że jest to kolejny krok w porządkowaniu sytuacji w Marvel Studios, na które spadła fala krytyki za ostatnie filmy Thor: miłość i grom oraz Ant-Man i Osa: Kwantomania. Zwłaszcza ten ostatni stał się sygnaturą problemów studia przez uniwersalnie krytykowane efekty specjalne i niską jakość rozrywki. Do tego to przełożyło się na gigantyczne spadki frekwencji przez co film zarobi mnie niż druga część serii.

Powrót Boba Igera na stanowisko szefa Disneya sprawił, że podjęto kroki naprawy kryzysu w Marvel Studios. Mówi się o wprowadzeniu rygoru przez Igera, który ma wpłynąć na kontrolowaniu budżetów i przede wszystkim na pilnowaniu jakości produkcji. Mówi się, że całe MCU zostanie w wyniku porządków opóźnione, aby wszyscy mieli więcej czasu na dopracowanie projektów. Na oficjalne informacje musi raczej zaczekać do CinemaCon, który odbędzie się w kwietniu 2023 roku.