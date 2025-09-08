Reklama
Kiedy zwiastun Marvel's Wolverine? Na nowy materiał z gry na PS5 nie będziemy czekać zbyt długo

Prace nad najnowszym zwiastunem Marvel's Wolverine miały zostać ukończone, a materiał powinien pojawić się na jednym z nadchodzących wydarzeń.
Paweł Krzystyniak
marvel Wolverine PlayStation 5 ps5 Marvel's Wolverine PlayStation State of Play state of play
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Marvel's Wolverine fot. SIE
Marvel's Wolverine to produkcja rozwijana przez studio Insomniac Games, znane m.in. z ciepło przyjętych gier o Spider-Manie. Tytuł zapowiedziano w 2021 roku, jednak od tamtej pory nie pojawiło się zbyt wiele informacji na jego temat, nie mówiąc już o materiałach wideo. Istnieje jednak szansa, że wkrótce się to zmieni.

Jak poinformował Tom Henderson z serwisu Insider Gaming, jego źródła donoszą, że pod koniec września odbędzie się kolejna prezentacja z cyklu State of Play. Według innych informatorów Insomniac Games „niemal na pewno” pojawi się podczas wydarzenia, a prace nad nowym zwiastunem Marvel's Wolverine zostały już ukończone. Pokaz Sony wydaje się idealną okazją do jego zaprezentowania, choć drugą potencjalną opcją pozostaje gala The Game Awards 2025, zaplanowana na grudzień.

Henderson spekuluje ponadto, że podczas wrześniowego State of Play moglibyśmy zobaczyć również takie tytuły, jak Ghost of Yotei, Marathon, Phantom Blade 0, a także metroidvanię w uniwersum God of War, o której plotki krążą w sieci od kilku miesięcy.

Źródło: insider-gaming.com

