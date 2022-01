Marvel zniszczy Księżyc przed Moonfall. Monumentalna Reckoning War rusza w środę!

Marvel

W tym tygodniu na fanów popkultury czekają aż dwa spektakularne zniszczenia Księżyca. Zanim w piątek na ekrany polskich kin wejdzie film Moonfall, w środę Marvel zainauguruje wydarzenie Reckoning War, które ma wywrócić multiwersum Domu Pomysłów do góry nogami. Już w jego pierwszej odsłonie dojdzie do potężnej eksplozji, która rozbije naturalnego satelitę Ziemi na kawałeczki.

Reckoning War zapowiadana jest jako jeden z najbardziej monumentalnych eventów Marvela w XXI wieku - dość powiedzieć, że scenarzysta Dan Slott ustawiał pod niego podwaliny w różnych historiach od 15 lat. Tytuł nawiązuje do Pierwszej Wojny, legendarnego starcia w rodzącym się uniwersum Domu Pomysłów, do którego doszło na długo przed powstaniem Asgardu czy narodzinami Galactusa.

Z nieznanych na razie powodów wojna ta wybuchnie na nowo, a weźmie w niej udział znakomita większość ziemskich herosów z kluczową dla eventu Fantastyczną Czwórką na czele. To właśnie zeszyt Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1 posłuży za wprowadzenie do wydarzenia; z zaprezentowanych plansz wynika, że członkowie Pierwszej Rodziny Marvela będą starali się ochronić mieszkańców Nowego Jorku przed spadającymi z nieba częściami zniszczonego w tajemniczych okolicznościach Księżyca. Całe zdarzenie postawi w stan gotowości również Avengers i X-Menów.

Co ciekawe, tuż po rozbiciu ziemskiego satelity na naszej planecie pojawią się członkowie Badoon, starożytnej kosmicznej rasy, która funkcjonowała w uniwersum jeszcze przed powstaniem Kree i Skrulli. Choć wiemy, że Badoon kierują się w swoich działaniach wojennym modus operandi i pragną podbijać kolejne światy, nie jest jasne, czy to właśnie oni odpowiadają za zniszczenie Księżyca.

Oto materiały z Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1:

Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1 - plansze

