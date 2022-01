Kim jest Królowa Goblinów? Część genezy nowej przeciwniczki Spider-Mana ujawniona

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Do sieci trafiła zapowiedź zeszytu The Amazing Spider-Man #88, w którym w świecie Bena Reilly'ego aka obecnego Pajączka zadebiutuje tajemnicza Królowa Goblinów. O nadejściu tej antagonistki dowiedzieliśmy się już w listopadzie zeszłego roku, jednak zaprezentowane materiały pozwalają nam dowiedzieć się nieco więcej o genezie postaci.

Ujawniono więc, że za powstanie Królowej Goblinów odpowiada organizacja Beyond - ta sama, dzięki której Reilly przejął tytuł i spuściznę Spider-Mana od Petera Parkera. Najprawdopodobniej chce ona mieć swoich przedstawicieli w świecie zarówno superbohaterów, jak i złoczyńców.

Wiele wskazuje na to, że Królową Goblinów jest w rzeczywistości doktor Ashley Kafka, terapeutka pracująca dla Beyond. Nieco wcześniej Reilly w rozmowie z nią wyjawił machinacje, których dopuszcza się organizacja - po tym zdarzeniu zarządzająca Beyond Maxine Danger zaczęła grozić Kafce czerwoną substancją o nieznanym pochodzeniu, która miałaby zostać użyta wówczas, gdy terapeutka zdecydowałaby się działać na własną rękę.

Zobaczcie zapowiedź komiksu:

Królowa Goblinów - szkic postaci

Zeszyt The Amazing Spider-Man #88 trafi na amerykański rynek 2 lutego.