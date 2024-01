Marvel Zombies - Scarlet Witch będzie główną przeciwniczką? Antagonistka otrzyma zaskakującego sojusznika

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Marvel Zombies to jedna z czterech zapowiedzianych na ten rok animacji z MCU. W serialu powróci nieumarła Scarlet Witch, znana jako The Dead Queen. Postać pojawiła się w pierwszym sezonie A gdyby...?, gdzie Vision pracował nad wyleczeniem Wandy Maximoff i powrotu do jej ludzkiej formy. Teraz scooper CanWeGetToast przedstawił nowe informacje, według których Scarlet Witch stanie się główną antagonistką serialu.

Marvel Zombies - bohaterowie staną naprzeciw zombie Scarlet Witch

Według niedawnych doniesień Marvel Zombies nie będzie kontynuacją odcinki A gdyby… Zombies?! z pierwszego sezonu serialu, ale ma przedstawić te same wydarzenia z punktu widzenia nowej grupy ocalałych. The Dead Queen ma przewodzić armii zombie, a jej zastępczynią będzie Zombie Okoye, która znana jest z serii Czarna Pantera i Avengers.

Jedną z głównych bohaterek Marvel Zombies będzie Ms. Marvel, której głosu użyczy Iman Vellani, czyli odtwórczyni roli Kamali Khan w aktorskiej wersji.

Data premiery Marvel Zombies wciąż nie jest znana. Serial będzie liczył cztery odcinki.

