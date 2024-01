Marvel Zombies - reżyser zapowiada prawdziwe szaleństwo. Czy historia inspiruje się komiksem?

fot. Marvel

Marvel Zombies jest animowanym serialem należącym do MCU, który jest spin-offem A gdyby...? Centralną postacią czteroodcinkowej produkcji ma być Ms. Marvel. Ponadto ma powrócić nieumarła Scarlet Witch, znana jako The Dead Queen. Ogłoszono też, że animacja będzie oznaczona oceną TV-MA, czyli będzie przeznaczona tylko dla dorosłych widzów. Reżyser i producent wykonawczy Bryan Andrews wyjaśnił, dlaczego serial ma tak wysoką kategorię wiekową oraz wyjawił czy historia będzie się opierać na komiksach Marvel Zombies.

Marvel Zombies będzie mieć własne podejście do historii

Twórca w rozmowie z Phase Zero potwierdził, że Marvel Zombies będzie znacznie mroczniejszy od zwykłego odcinka A gdyby...? Przyznał, że "to będzie szaleństwo".

Tak, to pełne TV-MA. Pochodzi z tego, co zostało pokazane w odcinku [A gdyby...?]. Pomysł był taki, że będziemy się trochę inspirować komiksem, ale faktem jest, że to zombie, ale w żadnym razie nie adaptujemy komiksu. Mamy na to własne podejście i wiele z tego zostało stworzonych przez naszych utalentowanych scenarzystów [A gdyby...?] na początku, więc po prostu z tego korzystamy i... zgłębiamy tę mitologię w tym epizodzie nieco bardziej. Więc tak, to jest szalone.

Andrews nawiązał do piątego odcinka pierwszego sezonu A gdyby...?, który został zainspirowany komiksami. W nim superbohaterowie oraz złoczyńcy zostali zarażeni wirusem i przemienieni w zombie, a grupa ocalałych konfrontuje się z nimi.

Marvel Zombies - premiera serialu w 2024 roku.