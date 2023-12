A gdyby...? - główna scenarzystka nie powróci w 3. sezonie. Wyjaśniła powody

fot. Disney+

AC Bradley podzieliła się na portalu X (dawniej Twitter), że 2. sezon to jej pożegnanie z MCU. Oznacza to, że nie powróci w szykowanym 3. sezonie A gdyby...?, który jest planowany przez Marvel Studios. Podzieliła się też fragmentem odcinka 3. serii o Red Guardianie i Zimowym żołnierzu, potwierdzając tym samym, że był on tworzony do 2. sezonu. To będzie ostatni odcinek z jej scenariuszem w serialu.

A gdyby...? - główna scenarzystka odchodzi

Powody AC Bradley są proste. Czas na nowe przygody i praca w innych formach, niż animowane. Na ten moment nie wiadomo, kto ją zastąpi w tej roli, ale cała ekipa scenarzystów, która współtworzyła z nią serial pozostaje bez zmian.

https://twitter.com/TheAshBradley/status/1741218111079219557

Przypomnijmy, że 2. sezon A gdyby...? dopiero co zakończył emisję na Disney+, zbierając fantastyczne recenzje. Wszyscy są zgodni, że nie ma tu złego odcinka, a niektóre są wybitne. Po raz pierwszy też wprowadzono oryginalną superbohaterkę, która nie była obecna wcześniej w komiksach. Chodzi o Kahori, która wywodzi się z plemienia Mohawków z czasów, gdy konkwistadorzy dopiero lądowali w Ameryce.