Marvel’s Avengers – okładka artbooka zdradza fabularny spoiler

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Square Enix

Nadchodzące Marvel's Avengers to duża premiera – zarówno dla graczy, jak i wydawcy. Nic więc dziwnego, że na rynek trafią też inne produkty związane z tą produkcją. Wśród nich znajdzie się także artbook z podtytułem The Art of the Game. Na oficjalnym koncie Marvel Entertainment na Twitterze opublikowano jego okładkę i zawiera ona spoiler z nadchodzącej gry autorstwa Crystal Dynamics i Eidos Montreal.

Efektowna grafika przedstawia tytułową grupę superbohaterów. Są tutaj Hulk, Iron-Man, Thor, Czarna Wdowa, Ms. Marvel oraz… Kapitan Ameryka. Obecność tego ostatniego herosa może dziwić, bo teoretycznie ginie on w jednym z początkowych rozdziałów gry i wiemy to już od pierwszego zwiastuna. Jego nowy, przypominający zbroję strój oraz obecność Kamali Khan obok sugerują jednak, że zaprezentowana na okładce scena pochodzi jednak z dalszej części fabuły. Wygląda więc na to, że śmierć Kapitana zostanie jedynie upozorowana lub jego kompanom uda się w jakiś sposób przywrócić go do życia.

https://twitter.com/Marvel/status/1285605456606646278

Marvel’s Avengers – premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.