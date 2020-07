Mass Effect: Trilogy – remaster faktycznie powstaje? Nowy artbook w przedsprzedaży

EA

Plotki na temat tego, że trwają prace nad remasterem Mass Effect: Trilogy pojawiają się w sieci od dłuższego czasu. Niektórzy podejrzewali nawet, że zapowiedzi odświeżonej trylogii doczekamy się w trakcie tegorocznej prezentacji EA Play – tak się jednak nie stało. Teraz w sieci pojawił się kolejna informacja, która wydaje się potwierdzać, że coś jest na rzeczy.

W ofercie sieci sklepów Amazon można znaleźć nowy artbook zatytułowany The Art Of Mass Effect: Trilogy: Expanded Edition. Album wyceniono na 39,99$ i ma trafić do sprzedaży 23 lutego 2021 roku. W opisie zaś można przeczytać, że zawiera on zupełnie nowe, niepublikowane wcześniej grafiki.

fot. Amazon

Warto przypomnieć, że dziennikarz Jeff Grubb już wcześniej informował, że remaster trylogii Mass Effect ma trafić na rynek do końca tego roku fiskalnego. Ten zaś kończy się... 31 marca 2021 roku. Niewykluczone więc, że premiera artbooka w lutym to nie przypadek i będzie on towarzyszył premierze odświeżonej serii.