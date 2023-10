Marvel's Spider-Man 2 - czy w grze są sceny po napisach?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Chociaż premiera gry Marvel's Spider-Man 2 miała miejsce w miniony piątek, to wielu z graczy jeszcze nie dotarło do zakończenia, więc niniejszy materiał może okazać się dla nich jednym wielkim spoilerem. Zalecamy więc, aby te osoby odpuściły sobie dalszą lekturę niniejszego tekstu i wróciły do niego dopiero po tym, jak przygody Parkera i Moralesa będą miały już za sobą.

Odpowiadając na pytanie z początku materiału, tak, w grze znajdziemy dwie sceny po napisach, które analizujemy, bowiem podobnie jak z filmami Marvela, niosą one wskazówki, co do przyszłości serii gier od Insomniac Games.

Marvel's Spider-Man 2 - opis pierwszej sceny po napisach

Pierwsza scena po napisach zawiera zaskakujące cameo Otto Octaviusa, który po finale wydarzeń z Marvel’s Spider-Man przebywa uwięziony w Raft. Norman zwraca się do swojego starego kolegi w nadziei, że Otto wyjawi tożsamości dwóch Spider-Manów. Otto odmawia, napawając się widokiem rozwścieczonego wroga.

W tej scenie widzimy, jak Otto pisze coś w dzienniku. Nie widzimy co dokładnie, ale wydaje się to dotyczyć wielkiego planu zemsty na Spider-Manie. Nazwa tego planu brzmi "ostatni rozdział", co może być wskazówką dotyczącą Marvel's Spider-Man 3.

Patrząc na komiksy, istnieją dwie różne linie fabularne o Spider-Manie, które noszą tę nazwę. Pierwszą poznajemy w The Amazing Spider-Man #33 z 1965 roku. Druga jest znacznie nowsza, bo pochodzi z 1998 roku i zawiera się w albumie Spider-Man: The Final Chapter. To crossover z 1998 roku, w którym Spider-Man staje do walki z Zielonym Goblinem. To także linia fabularna, w której ciotka May, która uważana była za zmarłą, okazuje się żyć i być w dobrym stanie, więziona przez Goblina. Co istotna, żadna z tych lin fabularnych nie zawiera Otta. Niemniej dla twórców to żadna przeszkoda, już i tak w przeszłości mieszali komiks z fabularną fikcją na potrzeby gry. Istotne w tym jednak jest to, że obie linie fabularne nawiązują do Green Goblina, którego dotąd w grach od Insomniac zabrakło. Celową piszę dotąd, bo obecność tej postaci wydaje się niemal w 100 procentach pewna w kontynuacji. W scenie po napisach Osborne mówi, żeby przygotować mu G-Serum, co najpewniej jest insomniacowym odpowiednikiem Formuły Oz, dzięki której powstał Green Goblin. Pytanie tylko, kto zostanie pierwszym Zielonym Goblinem w grach od Insomniac? Czy będzie to pragnący zemsty na Spider-Manach Norman, czy może jego podupadający na zdrowiu syn, Harry?

O czym opowiada druga scena po napisach w Marvel's Spider-Man 2?

Druga scena po napisach wiąże się z postacią Milesa Moralesa. Podczas głównej kampanii Miles jest zbyt zajęty byciem Spider-Manem, więc nie ma czasu, żeby spotkać się z nowym chłopakiem swojej mamy. Wyraźnie widać, że Insomniac zasugerowało coś istotnego, ale dopiero na samym końcu gry, po napisach, dowiadujmy się czego ono dotyczyło.

Miles i Hailey, po tym jak się pocałowali, spędzają czas w jego pokoju, kiedy ktoś puka do drzwi. Mama Milesa jest wyraźnie podekscytowana, że jej syn wreszcie pozna nowego mężczyznę w jej życiu i otwiera drzwi, by przedstawić... Alberta Moon i jego córkę Cindy Moon.

Ojciec niekoniecznie może mieć tu znaczenie, ale już jego córka z pewnością tak. Cindy Moon to postać z komiksów, bardziej znana jako Silk. To stosunkowo nowa postać związana ze światem Spider-Mana, pojawiająca się w komiksach od 2014 roku. Czyżby Insomniac przygotowywał nas na duet Morales-Moon w kolejnej części gry? Wszak wiemy, że Parker odstawił strój Spider-Mana do szafy, by zająć się codziennym życiem jako zwykły człowiek, więc kto wie?