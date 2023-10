Marvel's Spider-Man 2 - przygotujcie się na premierę. Twórcy przypominają wydarzenia z poprzednich gier

fot. SIE

Od premiery gier studia Insomniac Games z Peterem Parkerem i Milesem Moralesem w rolach głównych minęło już trochę czasu, przez co gracze mogli zapomnieć o pewnych wydarzeniach. Sony postanowiło jednak wyjść na przeciw odbiorcom, którzy chcieliby odświeżyć sobie te opowieści w bardzo skrótowej formie. Do sieci trafiło krótkie wideo, które w niecałe 3 minuty podsumowuje historie dwóch Pajączków.

Marvel's Spider-Man i Marvel's Spider-Man: Miles Morales - streszczenie wydarzeń w grach

Oczywiście taka data premiery materiału nie jest przypadkowa. Trafił on do sieci tuż przed debiutem Marvel's Spider-Man 2, a więc gry, w której tym razem dostajemy możliwość wcielenia się zarówno w Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej produkcji, to zachęcamy Was do zapoznania się z nasza recenzją.