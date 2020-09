Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition - remaster gry z 2018 roku bez opcji przeniesienia zapisów z PS4

Marvel Spider-Man: Miles Morales trafi na rynek w dwóch wydaniach: standardowym oraz Ultimate, które zawierać będzie także odświeżoną wersję produkcji z 2018 roku. Mamy jednak złe wieści dla osób, które liczył na powrót do zapisanych stanów gry z oryginału. Studio Insomniac Games poinformowało bowiem, że takiej opcji zabraknie.

Gracze, którzy zdecydują się na zakup wydania Ultimate będą musieli rozpocząć całą przygodę Petera Parkera od samego początku. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że remaster ma zaoferować znacznie lepsze doznania wizualne, więc może niektórych zachęci to do ponownej zabawy.

Saves won’t transfer from the original game to the Remaster

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2020